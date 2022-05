Mit Umsicht haben Feuerwehrleute Hilfe geleistet

Auch am Gerätehaus der Jessener Feuerwehr kam es zu einem Schaden am Dach. Somit wurde das Domizil der hiesigen Feuerwehrkameraden am Sonnabend selbst zur Einsatzstelle.

Jessen/MZ - In diesen Tagen gilt anscheinend: Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Es bleibt wohl unruhig. Somit ist weiterhin mit Schäden und witterungsbedingten Feuerwehreinsätzen zu rechnen. Nachdem bereits am Donnerstag über etliche Stunden den Feuerwehrleuten viel abverlangt wurde, ging es in der Nacht zum Sonnabend und am Tag selbst weiter. Erneut wurde die Hilfe von Wehren an vielen Stellen benötigt.