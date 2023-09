UHC Elster verfügt über neue Bogensportabteilung. Was Detlef Fuhrmann mit seinen Mitstreitern erreichen will und welche Verbindung es zum Crossgolf gibt.

Christine Hannig, Detlef Fuhrmann und Gert Niendorf (von links) haben in Elster eine Bogensportabteilung gegründet.

Elster/MZ - Detlef Fuhrmann ist voll konzentriert. Er spannt den Bogen, visiert einen Apfel, der sich auf einer etwa acht Meter entfernten Zielscheibe befindet, an, und setzt den Pfeil direkt in die Mitte der süßen Furcht. „In diesem Moment bin ich voll auf das Ziel fokussiert“, sagt der frühere Speerwerfer der DDR-Nationalmannschaft, der bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau den siebenten Platz belegt hat.