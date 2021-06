Mit neuem Geschäftsführer optimiert in die Zukunft

Dirk Schulz ist der neue Geschäftsführer der Firma Empl in Elster. Woher er kommt und was sich nun dort ändern wird.

Elster - „Ich trete hier in große Fußstapfen“, sagt Dirk Schulz und spricht damit Uwe Göbel seinen Respekt aus. Ihn wird der Ende 40-Jährige noch in diesem Jahr ablösen. Dann wird Schulz die Zügel in der Hand halten im Elsteraner Fahrzeugwerk Empl. Der derzeitige Geschäftsführer Uwe Göbel verabschiedet sich dann in den wohlverdienten Ruhestand. „Uwe Göbel hat sehr viel erreicht an diesem Standort. Das muss weiter fortgesetzt werden“, sagt Schulz, der im Dezember 2020 zum Unternehmen wechselte und seitdem gemeinsam mit Göbel das Geschäft leitet.

So konnte er sich zunächst mit seinen Mitarbeitern und dem Tagesgeschäft des Unternehmens vertraut machen. „Ich lege am Anfang immer sehr viel Wert darauf, Mitarbeiter persönlich kennenzulernen. Besonders die Führungskräfte“, erzählt Schulz von seinen Anfängen in Elster. Angekommen sei er schnell in dem Unternehmen. Von Anfang an sei klar gewesen, dass es künftig mit ihm in der Geschäftsführung einige Änderungen geben wird. „Natürlich mit dem Aspekt, die Werte zu erhalten, die bereits im Unternehmen existieren.“

Verschiedene Leitungsfunktionen

Schulz ist verheiratet, hat einen Sohn und stammt aus Leipzig, wo er auch heute wohnt. Seine Ausbildung absolvierte er als Elektromechaniker. Im Anschluss wechselte er in die Forschung und Entwicklung der Universität Leipzig. „Dort war ich bei der Entwicklung für ein militärisches Produkt tätig.“ Von dort wechselte er mit seinem gesamten Team zur Firma Bruker, die das Produkt in die Serienfertigung brachte. Verschiedene Leitungsfunktionen im Unternehmen folgten in den nächsten Jahren.

„2005 habe ich mich dann entschlossen, in die USA zu gehen und dort ein Werk der Firma Bruker mit aufzubauen und die Produktion vor Ort mit aufzuziehen“, erinnert sich der Empl-Geschäftsführer an die spannende Zeit. Zurück in Deutschland, war er als Führungsposition von 2008 an für mehrere Standorte des Unternehmens verantwortlich. Nach fast 25 Jahren in der Firma folgte 2015 die Entscheidung, sich umzuorientieren. „Ich wollte die Verantwortung für einen eigenen Standort bekommen.“

In der Firma Alumeco, einem Aluminium verarbeitenden Betrieb konnte er den bestehenden Standort vergrößern und zu einem europäischen Lager- und Servicestandort aufziehen. „2019 hab ich den Entschluss gefasst, dass ich wieder zurück zur Technik möchte.“ Eine neue Herausforderung sollte her und die hat er bei Empl gefunden. „Ich habe kein Unternehmen gesucht, wo alles fertig ist. Ich wollte für ein Unternehmen arbeiten, wo ich meine Ideen und Erfahrungen einbringen kann und welches ich weiterentwickeln darf.“

Das Besondere an dem Unternehmen seien nicht zuletzt die Mitarbeiter. „Die leben für dieses Produkt und können sich damit identifizieren.“ Das sei sehr wichtig für den Erfolg einer Firma. Denn die Mitarbeiter „sollten nicht nur zur Arbeit kommen, um Geld zu verdienen, sondern auch Freude an der Arbeit haben und sich weiterentwickeln wollen.“

Entsprechend wichtig sei es Schulz, sie auch in die Entwicklung der neuen Prozesse mit einzubeziehen. Aufgrund der Erweiterung des Standortes und dem gesteigerten Auftragsvolumen müsse man die Prozesse nun genauer beleuchten und bisher Gewohntes neu überdenken. Derzeit entsteht eine neue Lager- und Produktionshalle in Elster mit einem Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Euro.

Digitalisierung schreitet voran

So wurde beispielsweise ein neues Lagerverwaltungssystem eingeführt. Die Digitalisierung wird ein großer Punkt auf Schulzs To-do-Liste in den nächsten Jahren sein. Ziel sei es dabei nicht, Menschen durch Maschinen zu ersetzen, sondern den Mitarbeitern gewisse Arbeiten abzunehmen und zu erleichtern. Für die kommenden 20 Jahre wünscht sich Schulz für Empl, „dass sich das Produkt in Richtung CO2-Nachhaltigkeit verändert. Dass wir ein Teil dieses Ganzen werden und dass die Firma in Nachhaltigkeit investiert.“

Und ein stabiles Wachstum. Da sei man nicht zuletzt den knapp 200 Mitarbeitern gegenüber in der Verantwortung. Zunächst einmal steht aber die Inbetriebnahme der neuen Halle im Herbst auf dem Plan sowie die Verabschiedung seines Vorgängers am Jahresende. 2022 wird dann das 30-Jährige Bestehen des Elsteraner Standortes gefeiert. (mz)