Mit Mahnschreiben auf „Dummenfang“ - Jessener erhält wiederholt obskures Schreiben

Jessen/MZ/ka - Unliebsame Post erhielt ein Jessener dieser Tage. Eine „Inkasso Hauptzentrale Frankfurt“ fordert von ihm einen Gesamtbetrag von knapp 315 Euro. Eine Forderung, die angeblich aus einer „telefonischen Anmeldung zum Dienstleistungsvertrag: ‚DEUTSCHE JACKPOT LOTTO 6-49‘“ resultiert.

Ein Lottovertrieb, der unter dieser Bezeichnung im Internet gar nicht zu finden ist. Und die Faksimile-Unterschrift unter diesem Mahnschreiben ist selbst mit der größten Fantasie nicht mit dem Namen des Anwaltes in Übereinstimmung zu bringen, der sich als Bevollmächtigter des vorgegebenen Lottounternehmens ausgibt.

Der Jessener, an den das Schreiben gerichtet ist, hat nun schon zum zweiten Mal mit einem solchen obskuren Mahnbescheid zu tun. Im Frühsommer erstattete er Anzeige bei der Polizei. Dort habe man ihm geraten, nicht auf die Forderung zu reagieren. Der Mann hat derweil keine Ahnung, wie die Mahnfirmen an seine Adresse gelangen konnten. Er selbst habe nichts derartiges im Internet unternommen.

„Kein Anschluss unter ...“

Auf das jüngste Mahnschreiben hin hat er versucht, unter der angegebenen Telefonnummer anzurufen. „Doch da hieß es nur: Der Teilnehmer ist nicht erreichbar“, berichtet der Jessener. Auch eine Firma „BIRAM“, an die die Überweisung zu schicken sei, findet sich nicht im Internet. Aus seinen Erfahrungen aus dem Sommer heraus hat der Jessener nun nichts weiter unternommen. Das Überweisungsformular übrigens weist eine Iban-Nummer aus, die mit einer griechischen Kennung beginnt.

Das Internetportal „Verbraucherdienst“ kennt den Namen des unterzeichnenden Anwaltes im Schreiben an den Jessener bereits schon aus früheren Forderungen. Mit Eintrag vom 18. Februar 2021 berichtet das Portal, dass der Name im Zusammenhang mit einer „Explus Inkasso AG“ auftaucht. Auch in diesen Fällen ging es um angebliche Gewinnspielteilnahmen. Das beschriebene Prozedere gleicht dem Fall des Jesseners wie ein Ei dem anderen. Das angebliche Inkassounternehmen schickte als zweite Seite zum Schreiben einen „Zahlungsbefehl“ mit dem Vermerk „Genehmigung des Gerichtshofes, Entscheidungsnummer: ...“ (die vermutlich auch keiner ernsthaften Prüfung stand hält, wie das gesamte Unternehmen). In vorherigen Fällen, die dem „Verbraucherdienst“ bekannt sind („Euro Inkasso AG“), sei ein solches Anschreiben gleich als „Gerichtsbeschluss“ betitelt gewesen.

Eckdaten sind anzugeben

In seriösen Inkassoforderungen müssten die Auftraggeberfirma, der Forderungsgrund, der Vertragsgegenstand und das Datum des Vertragsabschlusses eindeutig genannt sein. Zweifelhaft sei zum Beispiel, wenn das Inkassounternehmen seinen Sitz in Deutschland hat, die Bankverbindung jedoch ins Ausland weise. Und man sollte auch prüfen, ob der Inkassodienstleister in Deutschland überhaupt registriert ist. Das ist über www. Rechtsdienstleistungsregister.de im Internet möglich. Da ist übrigens eine „Inkasso Hauptzentrale Frankfurt“ nicht zu finden.