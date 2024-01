Jessen/MZ - Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten die Beamten am 10. Januar gegen 13:25 Uhr in der Nordstraße in Jessen den Fahrer eines E-Bikes, da er zuvor den Radweg der Rosa-Luxemburg-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr.

Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,78 Promille. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den 51-jährigen Mann eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.