Mit Jessener Produkten auf der Lebensmittelmesse in Köln

Roboter in der Käseverpackung in Jessen

Jessen/MZ - Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie einige Messen abgesagt werden mussten, freut sich die Bayerische Milchindustrie eG jetzt besonders darauf, Neuprodukte und zukunftsfähige Konzepte im Bereich Milch und Milchprodukte auf der Anuga in Köln vorzustellen. Vom 9. bis 13. Oktober zeigt die Molkereigenossenschaft auf der weltgrößten Food- und Beverage-Messe in Halle 10.1 am Stand E-042 erneut ihre langjährige Erfahrung und Expertise bei der Verarbeitung von Milch. Auch Produkte aus Jessen werden präsentiert. Darüber wurde am Donnerstag in einer Pressemitteilung informiert.

Führender Produzent

„Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Fokus der Gesellschaft und ist längst im Lebensmittelsektor angekommen. Die BMI punktet hier besonders in den Bereichen Bio, Regionalität und Mehrweg“, erklärt Winfried Meier, Vorstand für Vertrieb und Innovation bei der BMI eG. Seit über 20 Jahren erzeuge und vertreibe die BMI erfolgreich Bio-Produkte. Im Bereich der Bio-Trockenprodukte sei die Molkereigenossenschaft mittlerweile ein führender Produzent, weshalb es nur konsequent sei, dass die BMI auch Bio-Ingredients für Säuglingsnahrung herstellt. Beim Thema Regionalität stärke die BMI insbesondere die Marke Frankenland mit einem Design-Relaunch, der von einem Regionalkonzept begleitet wird. „Mit diesem Regionalkonzept wollen wir besonders die bäuerlichen Familienbetriebe in der Region sowie nachhaltige Milchwirtschaft fördern und dies auch attraktiv an den Endverbraucher kommunizieren“, erklärte Meier.

Große Nachfrage

Im Bereich der ethnischen Produkte bleibe die BMI mit einer Sortimentserweiterung weiter auf Erfolgskurs: Im Juli 2021 liefen zum ersten Mal über eine Million Becher Ayran in einer Woche über das Fließband der Würzburger Produktionsstätte. Dieser Meilenstein spreche für sich und zeige die Begeisterung der Verbraucher für Rezepturen aus anderen Kulturkreisen.

Gespannt könne man zudem auf den Premium-Cheddar und High Protein Cheese aus Jessen sein. Auch für den Bereich Industriekunden wartet die Molkereigenossenschaft mit Neuheiten wie salzarmem Mozzarella und Cagliata, ebenfalls aus Jessen, auf.