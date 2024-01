Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten initiiert innerhalb weniger Tage einen weiteren mehrtägigen Streik beim Getränkehersteller MEG. Was sie damit erreichen will.

Mit diesem Streik überraschen die Beschäftigten in Jessen und Leißling die MEG

Arbeitskampf in Jessen und Leißling

Bis Donnerstagmorgen kommt sowieso niemand – passend zum Warnstreik der NGG ist der Personaleingang bei der MEG in Jessen geschlossen.

Jessen/MZ. - Kaum ist die Produktion am Samstag wieder angelaufen, schon steht das Band erneut still – die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bestreikt seit dem Dienstag nochmalig die Betriebe der Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke (MEG) in Jessen und Leißling.