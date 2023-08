Ein 27-jähriger Wittenberger wurde in Jessen mit einem Schlagstock verprügelt.

Mit dem Schlagstock: 27-Jähriger in Jessen verprügelt

In Jessen wurde ein Mann verprügelt.

Jessen/MZ - Gegen 2.10 Uhr am Sonntag kam es in der Graboer Straße in Jessen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 17-Jährigen (beide aus Wittenberg).

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung zog der 17-jährige laut Polizei einen Teleskopschlagstock und schlug mehrfach auf den 27-Jährigen ein. Dieser erlitt durch die Schläge mehrere Kopfplatzwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 17-jährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wurde dazu noch am Sonntag aus dem Polizeirevier in Wittenberg mitgeteilt.