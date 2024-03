Holzdorf/MZ - Am 12. März wurde der Polizei um 17.37 Uhr mitgeteilt, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien fährt und sich gerade an der geschlossenen Schranke in Holzdorf befindet.

Als die eingesetzten Beamten am Bahnübergang eintrafen, konnten sie das besagte Fahrzeug feststellen. Die Fahrzeugführerin bekam die Beamten erst nach Klopfen an der Seitenscheibe mit. Als diese die Fahrzeugtür öffnete, wurde sogleich starker Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,57 Promille. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die 47-Jährige wurde darüber belehrt, dass sie ab sofort kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen darf.