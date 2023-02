Ab März will die Roxane GmbH in Jessen Mineralwasser abfüllen - und zwar mehrere Hundert Millionen Liter pro Jahr. Dafür laufen jetzt die letzten Vorbereitungen. Und dabei geht es um jeden Millimeter.

Endspurt bei Roxane in Jessen: In dieser Halle wird ab März Mineralwasser abgefüllt

Ein Blick in die künftige Produktionshalle der Roxane GmbH in Jessen. Ende März soll hier Mineralwasser abgefüllt werden.

Jessen/MZ - Die kleine Kartusche aus Kunststoff passt zwischen Daumen und Zeigefinger. „Hier“, sagt Werkleiter Jens Strassner und zeigt dabei auf eine Blasform aus Edelstahl, „wird innerhalb einer Sekunde unter Druck und bei etwa 100 Grad eine Mineralwasserflasche draus.“ Im Standort Jessen der Roxane GmbH, der Hauptsitz befindet sich in Frankreich, ist der 57-Jährige ein gefragter Mann. 30 Monteure arbeiten derzeit unter Hochdruck am Aufbau der Produktionsstrecke, in der „ganz heißen Phase“, so Strassner, wird auf 60 aufgestockt. Ende März sollen die ersten Mineralwasserflaschen unter dem Namen „Clara“ in den Größen 0,5 und 1,5 Liter vom Band laufen.