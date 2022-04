Menschen beten in Elster für den Frieden

Elster/MZ - Zu einem Friedensgebet treffen sich seit dem 14. März jeden Dienstag um 18 Uhr Elsteraner und geflüchtete Ukrainer an der Johannischen Kirche in dem Elbeort. Um eine auf dem Boden aus zwei Tüchern gestaltete gelb-blaue Flagge mit einem Kerzenlicht und einem Blumenstrauß (auch in den Farben der Ukraine) versammeln sie sich in wechselnder Zusammensetzung, tauschen ihre Gedanken über den Krieg aus, beten und singen gemeinsam Lieder. Am Dienstag bildeten 15 Frauen und Männer den Kreis.