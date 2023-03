Auf den Landesmeister folgt nun der Mitteldeutsche Meister. Derweil peilen die Mannen um Matthias Weiß in Prettin den Aufstieg in die Landesliga an.

Prettin/MZ - Auch wenn sich in Prettins Turnhalle höchstens 15 Leute zum Training treffen – in Sachsen-Anhalt sind die Spieler des Tischtennisclubs 48 Prettin durchaus ernsthafte Gegner. So holte Matthias Weiß am Wochenende den Titel des Mitteldeutschen Meisters in der Altersklasse Senioren 60 sowohl im Einzel als auch im Doppel. Am Turnier in Osterburg nahm auch sein Mannschaftskamerad Frank Schulze teil. In der Altersklasse Senioren 55 errang er den zweiten Platz im Doppel.