Meisterschaften im Hochsprung an Sekundarschule in Annaburg - Welche großen Sprünge die Schüler geschafft haben

Annaburg/MZ - Lilli Griesa schaut mit strahlenden Augen auf ihre Urkunde. „Ich bin stolz und glücklich zugleich“, meint das Mädchen aus der sechsten Klasse, das mit 1,20 Metern die Schulmeisterschaften im Hochsprung gewonnen hat. Die passionierte Reiterin, die ein eigenes Pferd besitzt, betont, dass diese Höhe nicht ihr persönlicher Rekord (1,25 m) ist. „Ich war gegen Ende sehr nervös. Vor allem wegen der Zuschauer“, so die Gewinnerin, vor Klassenkameraden zu springen sei entspannter. Das Mädchen aus der Sekundarschule Annaburg erzählt, dass es zunächst locker in die Titelkämpfe gegangen ist. Ganz unter dem Motto: kein Druck aufbauen, siegen ist nicht Pflicht. „Heute“, meint sie nach der Ehrung, „schwebe ich vor Glück nach Hause.“

Von ihrem Sieg ist Amy Müller (1,05 m) selber überrascht. Die Schülerin aus der fünften Klasse erzählt, dass sie in der Grundschule beim Hochsprung eher schlechte Noten bekommen hat. Doch 2021 scheint der Knoten irgendwie geplatzt zu sein. In ihrer Freizeit spielt die Siegerin Fußball bei der SG Großtreben/Prettin (E-Jugend) und wird dort häufig auf der Position Rechtsaußen eingesetzt. „Erste Teilnahme und gleich gewonnen. Da bin ich total happy“, lautet ihr Statement.

Willi Schmolke gewinnt mit 1,20 Meter den Wettbewerb der fünften Klassen. Foto: Thomas Tominski

Duell auf Augenhöhe

Ein Duell auf Augenhöhe liefern sich Willi Schmolke und Karl Stets. Die beiden Fünftklässler meistern gekonnt jede Höhe, bei 1,20 Meter ist Endstation. Im Endeffekt entscheiden die mehr benötigten Versuche über Gold und Silber. „Deshalb geht unsere Freundschaft aber nicht in die Brüche“, so der Zweitplatzierte. Gewinner Schmolke bestätigt diese Aussage mit „High five“. Der Leichtathlet des SV Grün-Weiß Annaburg freut sich über den ersten Platz und die Verbesserung seiner persönlichen Bestleistung um neun Zentimeter.

„Beim Verein bin ich vielseitig aktiv“, erzählt er, für manche Wurf- und Stoßdisziplinen sei er noch zu jung. Der Sieger der Meisterschaften beherrscht mehrere Stilarten. Bis zu einer Höhe von 1,05 Meter springt er Schere, danach den Flop. Der Fünftklässler wirkt locker. Er absolviert in der Saison mehrere Wettkämpfe, da halte sich das Lampenfieber in Grenzen. „Es hat Spaß gemacht, sich mit Kurt zu duellieren“, meint Schmolke und hält triumphierend seine Goldmedaille in die Höhe.

Sekundarschule Annaburg, Hochsprungmeisterschaften, Lilli Griesa, Siegerin Klasse 6 Foto: Thomas Tominski

Kreisrekord aufgestellt

Sportlehrer Uwe Hentschel geht bei jedem Versuch mit, gibt Hinweise, fordert zur Erwärmung zwischen den Sprüngen auf. „Anlauf schneller, vor dem Absprung nicht das Tempo herausnehmen“, schallt es mehrfach durch die Turnhalle. Der frühere Leichtathlet, der laut eigener Aussage von der ersten Klasse bis zum Abitur in Jessen durchgängig Sport getrieben hat, ist in Sachen Hochsprung ein Experte. 1976 hat er als Jugendlicher mit 1,72 Meter einen Kreisrekord aufgestellt. Die Idee, an der Schule eine Meisterschaft durchzuführen, sei auf einer Versammlung der Fachschaft entstanden. Hentschel betont, dass bis zur sechsten Auflage alles wie am Schnürchen gelaufen sei, dann erreicht die Pandemie Annaburg.

Aufgrund von Wechselunterricht und Homeschooling, so der Lehrer, konnte über Monate hinweg kein regulärer Sportunterricht durchgeführt werden. Dadurch sind Dinge wie Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer oder Koordination etwas verloren gegangen. Diese Defizite spiegeln sich teilweise auch in den Leistungen wieder. Es sei zwar sein Ziel, diese Nachteile zu minimieren, doch bei den aktuell steigenden Inzidenzzahlen bleibt es ein schwieriges Unterfangen. Als Sportler hat Hentschel gelernt zu kämpfen. „Wir müssen die Schüler begeistern, sich auch außerhalb des Unterrichts sportlich zu betätigen“, lautet seine Vorstellung.

Emely Sülzle und Arved Fischer notieren sich jeden Sprung. Foto: Tominski

Trotz der coronabedingten Pause, so der Pädagoge weiter, habe er gesehen, dass die Teilnehmer Spaß an diesen Meisterschaften gehabt haben. „Das ist nach vielen Absagen ein kleines Highlight im Schulalltag.“ Dass Medaillen und Urkunden nicht zu den Auslaufmodellen gehören, haben die glücklichen Gesichter deutlich unterstrichen. Tränen über einen verpassten Sieg sind auch übers Papier geflossen.