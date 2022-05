Mehr Leute im Kreis Wittenberg in Kliniken

Jessen/MZ - Die Zahl der Hospitalisierungen aufgrund von Covid-19-Infektionen im Landkreis liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Wittenberg am Donnerstag im veröffentlichten Wochenbericht informierte, wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage 17 Patienten je 100.000 Einwohner in Kliniken aufgenommen. In Sachsen-Anhalt beträgt der statistische Wert 8,7. Zwei Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt (weniger als im Landesdurchschnitt), einer davon invasiv beatmet werden.

