Jessen/MZ. - Der Wunsch von Bürgermeister Michael Jahn (SPD) vom „kleinen Hallenbad“ in Jessen wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Trotz Heraufstufung der Stadt im nächsten Landesentwicklungsplan zum Mittelzentrum. Dieser soll laut Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales, noch vor dem Ende der Legislaturperiode im Sommer 2026 beschlossen werden und Jessen mit seinen 44 Ortsteilen neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Der alte Plan sei von 2010 und eben in die Jahre gekommen. Bei der Informationsveranstaltung der FDP-Landtagsfraktio im Ratssaal des Schlosses ist fast jeder Platz besetzt, das Interesse am Thema groß.