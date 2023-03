Mehr als nur Solarmodule an der Bahnlinie

Die Flächen, auf denen Photovoltaikanlagen stehen, werden in den nächsten Jahren deutlich zunehmen, auch im Stadtgebeit Annaburg.

Annaburg/MZ - Eine klare Sache war das längst nicht, als es in der Annaburger Stadtratssitzung um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage ging. Dabei ist vorgesehen, dass in der Gemarkung Annaburg Solarmodule auf einer Fläche von 116 Hektar postiert werden, im Bereich Purzien auf 76 Hektar. So war zumindest der Plan des Vorhabenträgers.