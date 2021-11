Mehr als 300 Tiere in der Heideschau in Annaburg

Annaburg/MZ - Die ersten Vorarbeiten sind getroffen. Bereits am Sonntag haben die Mitglieder des Geflügelzuchtvereins Annaburg damit begonnen, die Schlosskirche für die Annaburger Heideschau herzurichten. Es handelt sich dabei um eine offene Ortsschau, die am kommenden Wochenende besucht werden kann. Geöffnet ist am Sonnabend von 9.30 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 15 Uhr. Zu den Besonderheiten wird wohl gehören, dass Interessierte in einen Brutapparat schauen können.

327 Tiere sind zur Bewertung angemeldet, berichtet Vereinsvorsitzender Frank Eich, große Hühner, Zwerghühner, Tauben und Wassergeflügel. 40 Rassen in 60 Farbenschlägen werden präsentiert. Gezeigt wird auch die größte Hühnerrasse überhaupt, die Jersey Giant, lässt er wissen. Vier Preisrichter werden bereits am Donnerstag Urteile über das züchterische Können der 35 Aussteller treffen, die neben dem Gastgeberverein, der 23 Mitglieder zählt, und umliegenden Vereinen auch aus den Nachbarkreisen Nordsachsen, Elbe-Elster und Teltow-Fläming kommen.

Die Bewertungen der Preisrichter sind Grundlage für die Vergabe von Ehrungen an die besten Züchter. Ermittelt werden drei Vereinsmeister, in den Kategorien Zwerghühner, Tauben, Wassergeflügel, große Hühner und Jugend. Vergeben wird der Pokal des Annaburger Bürgermeisters. Auch der beste Gastaussteller soll ausgezeichnet werden.

Für die Besucher der Annaburger Heideschau gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). 50 Besucher dürfen sich zeitgleich in der Schlosskirche aufhalten und sich an dem Rassegeflügel erfreuen.