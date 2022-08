Trabants und Wartburgs, Barkas und W 50 sind nicht unterzukriegen, wie in Mügeln zu sehen war. Worüber sich Walter Ludewig aus Elster besonders freut.

Trabants- und Wartburgs dominierten das Ostmobiletreffen in Mügeln.

Mügeln/MZ - Der manchmal etwas stärkere, zuweilen auch nur latente Regen vertrieb am vergangenen Wochenende doch eine Reihe der Teilnehmer am Ostmobiletreffen in Mügeln gleich nach der Ausfahrt durch die Region.