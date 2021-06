Mäuse in Schweinitz sagen: Tschüss Kita!

Schwer zu tragen haben die Kinder der Tagesstätte „Birkengrund“ in Schweinitz an den käsegelben Zuckertüten vom Zuckertütenbaum.

Schweinitz - Mächtig aufgeregt waren die 17 Mädchen und Jungen der Mäusegruppe vor ihrem letzten großen Auftritt als Kindergartenkinder der Tagesstätte „Birkengrund“ in Schweinitz. Zu ihrer Abschiedsfeier, die unter dem Motto „Tschüss Kita - Hallo Schule.“ stand, waren alle Eltern gekommen.

Vor ihrem Auftritt mussten sich die Kleinen jedoch etwas in Geduld üben, denn die Erwachsenen sollten sich in Listen eintragen und ihre Nachweise nach der 3-G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) vorlegen.

Philipp, Pia und Hera (6) freuen sich auf eine aufregende Schatzsuche. (Foto: Schmidt)

Ihre Erzieherin Grit Müller fragte in ihrer Abschiedsrede: „Wo ist nur die Zeit geblieben?“ Sechs Jahre ist es her, als sie zusammen mit Sieglinde Albrecht die Mäusegruppe übernahm. Und was nicht alles passiert ist. Da gab es 2017 den Umzug in das neue Kitagebäude und das aufregende Erkunden der Gruppenräume. Die vielen Projekte, in denen sie Zahlen lernten und zu richtigen Mini-Hochbeet-Gärtnern wurden. Und nicht zuletzt die Zeit der Notbetreuung aufgrund der Corona-Pandemie.

Programm der Vorschüler

Dann ist es endlich soweit, die Kinder kommen in einer langen Reihe in den schattigen Garten gelaufen. Ein letztes Mal tragen sie Mäuseohren und Mäuseschwänze und sehen ihrem Maskottchen Maus Sabine zum verwechseln ähnlich. In ihrem Programm zeigen die kleinen Vorschulkinder, was sie alles schon gelernt haben. Und das ist wahrlich nicht wenig. Ihr Können reicht von Zaubertricks über Instrumente spielen, dem Unterscheiden von rechts und links bis zum Tanzen und Singen.

Isabel kann zaubern. (Foto: Schmidt)

Beim Abschiedslied, gesteht Grit Müller in einem späteren Gespräch, mussten die Kinder kurzzeitig alleine singen. „Ich habe Tränen bei einigen Eltern gesehen und da ist mir klar geworden, dass es jetzt wirklich heißt, Abschied zu nehmen. Da musste ich auch erst mal Schlucken“, sagt die Erzieherin.

Sie und ihre Kollegin erinnern sich, wie sie bisher alle großen und kleinen Entwicklungen der Kinder miterlebt haben. Vom Windeln wechseln bis zum Kommen und Ausfallen der ersten Zähne war alles dabei. Grit Müller sagt, sie habe in ihrem Leben noch nie so viele Zähne eingewickelt wie in den letzten Wochen.

Und dann kommt der Moment, auf den die Kleinen seit Wochen voller Bangen hingefiebert haben. Sie dürfen nachschauen gehen, ob am Zuckerbaum eine Zucktüte für sie gewachsen ist. In den vorangegangenen Wochen hatte die Mäusegruppe den Baum mit Zucker und Wasser umhegt und gepflegt. Sogar ganz große Zuckerkörner aus einer richtigen Bäckerei waren darunter gewesen. Aber bisher hatte sich lediglich eine einzige winzige Tüte sehen lassen.

Grit Müller verabschiedet die Mäuse. (Foto: Schmidt)

Kaum gibt Grit Müller das Zeichen, da gibt es auch schon kein Halten mehr und die Kinder stürmen den Hügel zum Zuckerbaum hinauf. Voller Staunen und Freude entdecken sie, dass sich die viele Arbeit gelohnt hat. Sie finden den Zuckerbaum voller käsegelber Tüten, eine für jeden von ihnen, die sie aufgeregt ihren Eltern zeigen. Hera und Philipp spekulieren, was sich in den Tüten verbergen könnte. Während der ruhige Junge auf leckeren Käse hofft, rümpft die kleine Brünette bei dem Gedanken ihre Nase.

Feiern bis zum Morgen

Doch damit ist die Feier noch lange nicht zu Ende. Auch die Eltern haben eine Überraschung vorbereitet und unterhalten das Publikum mit einer Theateraufführung voller Feen, Raben und Hexen.

Noch ein letztes Mal singen die Vorschulkinder im Mäusekostüm. (Foto: Schmidt)

Nachdem das letzte Grillwürstchen gegessen ist, heißt es für die Mütter und Väter nach Hause zu fahren. Denn es wird Zeit für die aufregende Nachtwanderung mit Schatzsuche. Auf die haben sich Pia und Hera schon sehr gefreut.

Die beiden fröhlichen Mädchen mit den blauen Augen sind sich einig, dass sie am meisten Grit, Sieglinde und die Maus Sabine vermissen werden. „Aber wir freuen uns auch auf die neuen Lehrer, das Lernen und die Hausaufgaben“, sagt Pia strahlend vor Begeisterung.

Sieglinde Albrecht verrät im Vertrauen, dass die Schatztruhe mit Popcorn gefüllt ist, um für die anstehende Filmvorführung gut gerüstet zu sein. Philipp hofft, dass die Wahl auf den Animationsfilm „Ice Age“ fällt, doch am Ende sehen die Kinder auf ihrem Matten- und Deckenlager den Film „Hotel Transsilvanien“.

Sieglinde Albrecht berichtet, dass die Kinder später alle ganz brav geschlafen hätten. „Am schönsten war, dass wir am nächsten Morgen alle zusammen im Garten gefrühstückt haben“, sagt die Erzieherin, die von einigen der Kinder schon deren Eltern betreut hatte.

Bis Juli bleiben allen noch ein paar gemeinsame Tage. Nach dem Sommer werden dann aus den Vorschulkindern richtige Schulkinder. Die aber bestimmt auch mal über den Zaun hinweg, der Kita und ihren Erzieherinnen zuwinken werden. (mz)