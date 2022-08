Martin Schäfer beginnt seine dreijährige praktische Ausbildung zum katholischen Gemeindereferenten in Jessen

Jessen/MZ - Martin Schäfer ist eine Rarität. Der 24-Jährige ist Katholik und gehört allein dadurch schon zu einer Minderheit in Sachsen-Anhalt. Katholiken machen in der Bevölkerung (laut der Bundeszentrale für politische Bildung) einen Anteil von gerade einmal drei Prozent aus. Doch damit nicht genug, er beginnt in dieser Woche seine dreijährige praktische Ausbildung zum Gemeindereferenten in der katholischen Pfarrei von Wittenberg, zu der neben sieben weiteren Gemeinden Jessen gehört.