Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des tägichen Lebens. Seit dem Frühjahr bemüht sich Mark Friedersdorfer Familie, das Anrufbus-Flex-System des Landkreises zu nutzen. Woran es wohl scheitert.

Jessen/MZ. - Beim Thema Verkehr sind sich die Teilnehmer an der Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Magdeburger Volksstimme in der Jessener Region ziemlich einig. Im Zufriedenheitsranking stehen Jessen und Zahna-Elster mit einem Wert von 3,31 im Kreismaßstab gleichauf an vorletzter Stelle. Damit lassen sie nur Bad Schmiedeberg hinter sich (3,54). Annaburg teilt sich mit Coswig die Plätze davor – Ranking 3,30. Den besten Zufriedenheitswert im Kreis erlangte Gräfenhainichen mit 3,01. Woraus sich für den gesamten Kreis ein Durchschnittswert von 3,20 ergibt. Die vorgegebene Skala reichte bis 5. Was letztlich bedeutet, dass es mit der Zufriedenheit zur Verkehrssituation nicht weit her ist in der Region.