Margitta Müller gibt Vorsitz des Senioren-Clubs Elster-Zahna nach 16 Jahren ab.

Abschied mit Applaus: Was die Gründe der 86-Jährigen für diesen Schritt sind und was Bürgermeister Peter Müller sagt.

Elster/MZ - „Ich werde dem Verein weiter die Treue halten“, verspricht Margitta Müller in ihren letzten Minuten als Vorsitzende des Senioren-Clubs Elster-Zahna. Die 86-Jährige will sich nicht ganz in das Privatleben zurückziehen, sie schätzt das gesellige Miteinander, die Rommé-Runden, den ständigen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe.