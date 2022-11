Mal nicht über Krebs reden - Das können die Mitglieder der Jessener Ortsgruppe der Frauenselbsthilfe Krebs

Jessen/MZ - „Eine Selbsthilfegruppe ist mehr als Kaffeeklatsch“, sagt Elke Naujokat, Vorstandsmitglied der Jessener Ortsgruppe der Frauenselbsthilfe Krebs. Mit einem Blick auf den gedeckten Kaffeetisch fügt die Jessenerin hinzu, „das heißt nicht, dass wir keinen trinken würden“. Die Jessener Gruppe, die einst von Doris Zwicker, im März 1991, gegründet wurde, trifft sich einmal im Monat, immer am zweiten Mittwoch in den Räumen des Seniorentreffs in der Rosa-Luxemburg-Straße.

