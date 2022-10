Lustiger Stationsbetrieb in Schweinitz

Hort der Grundschule veranstaltet Familiensportfest. Was im Vordergrund steht, die Chefin freut und wie lange die Erwärmung dauert.

Schweinitz/MZ - Jessica Kollmann wischt sich nach acht Minuten intensiver Erwärmung den Schweiß von der Stirn. „Ich habe früher getanzt“, sagt die Chefin des Schulhorts „Sonnenschein“ Schweinitz, die noch diesen Monat in den Mutterschutz geht. „Schwangerschaft ist keine Krankheit. Da soll man sich ordentlich bewegen“, sagt sie und bittet kurz darauf die Teams, sich ihre Stempelkarten für die acht Stationen abzuholen. Jessica Kollmann freut sich über das große Interesse am ersten Familiensportfest. Neben dem Spaß steht das gemeinsame Erlebnis an erster Stelle, denn im heutzutage eher hektischen Alltag bleibt vielen Familien kaum Zeit, zusammen Sport zu treiben.