Luftfilter stößt in Jessen auf Skepsis

Jessen - Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Jessen einen Antrag auf Fördermittel für die coronagerechte Umrüstung einer stationären raumlufttechnischen Anlage stellt, ist am Dienstagabend weiter gesunken. Der Hauptausschuss des Stadtrats hat sich mehrheitlich dagegen ausgesprochen, dass so etwas für den Ratssaal des Schlosses erwogen wird. Bereits im Finanzausschuss hatte dieser Vorschlag der Verwaltung für eine längere Diskussion gesorgt.

Das Bundesministerium für Wirtschaft stellt derzeit Fördermittel für solche Vorhaben in kommunalen Gebäuden in Aussicht. Deshalb will die Stadtverwaltung in der jetzigen Beratungsfolge, die mit der Entscheidung im Stadtrat ihren Abschluss finden soll, ein Signal haben, ob sie sich darum bemühen soll. Der Ratssaal im Schloss könnte dafür infrage kommen, da er für die Verwaltungs- und Gremienarbeit unverzichtbar sei, argumentierte Hauptamtsleiterin Annett König.

Außerdem finden in ihm Veranstaltungen sowie Hochzeiten statt, bis zu 80 im Jahr könnten das sein. Bei extremer Hitze, wie am vergangenen Wochenende sei das allerdings nicht nur kein Vergnügen, sondern sorge auch für Kritik aus den Hochzeitsgesellschaften.

Der Ratssaal werde zudem häufig für die Verwaltungs- und Gremienarbeit genutzt. Der Ersatztagungsort Mehrzweckhalle in Jessen-Nord sei keine Dauerlösung. Zumal, wenn wieder Sport in geschlossenen Räumen stattfinden darf, dann kann die Halle nicht mehr für Ausschusssitzungen und Beratungen genutzt werden. „Durch eine coronagerechte Um- und Aufrüstung der Lüftungsanlage, die das Infektionsrisiko ausgehend von potenziell virusbeladenen Aerosolen in geschlossenen Räumen senken soll, soll die Nutzung des Ratssaales im Jessener Schloss auch für die Zukunft gesichert werden“, heißt es in dem Beschlussentwurf.

Doch das hätte seinen Preis. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 120.000 Euro. Die Förderquote betrage maximal 80 Prozent. Das dann noch fehlende Geld hätte die Stadt aufzubringen. Doch gerade die hohen Kosten führten bei Stadträten zu Bedenken. Tino Baumgart (Wir.Für.Hier.) sind sie zu hoch. Auch sollten erst Sportstätten und Schulen umgerüstet werden, sagte er.

Doch dafür ist dieses Förderprogramm nicht ausgelegt, war bereits im Finanzausschuss erläutert worden. Ein entsprechendes Förderprogramm liegt noch nicht vor, könnte aber kommen. Henry Sachse (SPD) äußerte seinen Eindruck, dass in Bereichen, in denen Fördermittel abrufbar sind, die Baukosten besonders hoch ausfallen. Dirk Nowak (CDU/FDP-Fraktion) hält die Umrüstung jetzt nicht für notwendig. Auch stelle sich die Frage, woher das Geld kommen soll. Das müsste dann in der Planung für das nächste Jahr berücksichtigt werden, hieß es.

So eine Trauung dauere doch nicht lange, äußerte Gabriele Wolf (BBP - BI Jessen) zu der erwähnten Kritik von Hochzeitsgesellschaften. Wenn es tatsächlich so heiß sei, dann sollte ein anderer Ort dafür genutzt werden. Sie sei gegen solch eine Geldausgabe zum jetzigen Zeitpunkt. Auch Frank Luczak (AfD) stieß sich an den hohen Kosten. Er sprach sich ebenfalls dafür aus, im Bedarfsfall auf andere Objekte auszuweichen. Dietmar Klotz (Linke) sah die Folgekosten nach der Umrüstung noch unzureichend betrachtet.

Diese Umrüstung, so reagierte Ordnungsamtsleiter Daniel Lehmann, wolle die Verwaltung doch nicht für sich, sondern für die Öffentlichkeit. Der Ratssaal, so griff Stadtratsvorsitzender Gunter Danneberg (CDU/FDP) in die Debatte ein, sei doch nicht allein wegen der Versammlungen darin bedeutsam, sondern er verfüge über eine fantastische Akustik. Deshalb hatte es in der Vergangenheit wiederholt Veranstaltungen unter dem Titel „Kleinkunst im Schloss“ gegeben. Auch das sei zu betrachten. Bis zur Stadtratssitzung sollte die Verwaltung weitere Daten zusammentragen, schlug er vor, vor allen Dingen zu den möglichen Folgekosten. (mz)