Lothar Günther veröffentlicht Gedichte in Axien

Axien - Als Meister einer intelligenten, scharfsinnigen und mitunter witzigen Feder ist Lothar Günther bekannt. Bis heute schätzt man den 74-Jährigen im Jessener Land als ehemaligen Redakteur einer Tageszeitung und des Jessener Heimatkalenders. Letzteres führte er bis 2020 zehn Jahre im Ehrenamt aus.

Viele Jahre im Verborgenen

Doch das künstlerische Schaffen des gebürtigen Leipzigers ist weit-aus vielschichtiger. Lange vor der politischen Wende machte sich Günther bereits als freier Texter und Autor von Büchern, Theaterstücken und Hörspielen einen Namen. Für dieses Wirken erhielt er Preise und die ihm gebührende Anerkennung. Eine bislang unbekannte Seite seiner Arbeit sind jedoch Gedichte. Gleichwohl Lothar Günther erste Lyrik bereits im Alter von 13 Jahren zu Papier brachte. Seither ist dieser Fundus zusehends größer geworden, ohne dass die Öffentlichkeit davon ernsthaft Kenntnis erhielt. Mit der Veröffentlichung seines Gedichtbandes „Paar Gedichte“ soll sich das ändern.

Die Motivation dazu sei seiner neuen Lebenssituation geschuldet, erklärt Lothar Günther. Nach dem Tod seiner Frau Renate im vergangenen Jahr habe er viele Wochen versucht, sich mit praktischer Arbeit in Haus und Garten abzulenken. „Doch was dem Körper genügt, reicht dem Kopf nicht. Der verlangte nach mehr“, bekennt er. Also kramte Günther in seinem Archiv gezielt nach alten Erinnerungen, wobei er auf zahlreiche eigene Gedichte stieß. Je tiefer er dabei in die Materie vordrang, um so stärker wurde sein Interesse wieder geweckt.

Die Freundschaft, die Lothar Günther seit vielen Jahren zum Berliner Maler Gerhard Kitzig unterhält, gab den Auslöser für den nun vorliegenden Gedichtband. „Gerhard hatte eine von mir ausgewählte Anzahl Gedichte als Erster gelesen und kam umgehend zu dem Resümee, dass sie es wert sind, gedruckt zu werden“, erinnert sich Günther. Für ihn selbst kam eine Veröffentlichung jedoch nur gemeinsam mit Kitzig infrage. Vom Kopf her, begründet er den Schritt, seien beide gleich gestrickt. Zudem hätten beide Männer schon mehrfach bewiesen, wie gut ihre Zusammenarbeit funktioniere.

Etwa bei den zwei Kunstkalendern mit Bildern und Prosatexten sowie dem gemeinsamen Agieren bei Ausstellungseröffnungen der Dienstags-Maler, welche Gerhard Kitzig künstlerisch anleitet. Das Miteinander bietet Lothar Günther einen tiefen Einblick in das Werk Kitzigs. Welche Bilder daher trefflich in den Gedichtband passen würden, war ihm umgehend bewusst. In die engere Wahl schafften es neun Motive, denen im Buch 48 Gedichte zur Seite stehen.

Stil und Inhalt der abgedruckten Texte ist sehr unterschiedlich. Sie bilden einen gelungenen Querschnitt der Arbeit Günthers auf diesem Gebiet in den vergangenen 50 Jahren. Der Autor selbst sagt, dass man an ihnen seine Entwicklung im schriftstellerischen Schaffen erkennen kann. „Menschen ändern und entwickeln sich. Leute, die jeden Tag die gleiche Stimmung haben, sind schlicht langweilig“, wagt er einen Vergleich. Ihm selbst liegen die jüngeren Werke besonders am Herzen. Zumeist sind dies Gedichte, die er seiner Frau geschenkt oder gewidmet hat.

Eine Deutung der einzelnen Zeilen für andere lehnt Günther energisch ab. „Diese Frage: Was will der Dichter uns damit sagen, war mir schon immer suspekt. Entweder Dichter und Leser verbinden gleiche Emotionen oder eben nicht. Gedichte kann man nicht erklären. Jedem steht es frei, seine eigene Deutung zu finden“, betont er.

Eine zweite Auflage folgt

Die erste Auflage des Buches ist bereits vergriffen. Auf vielfache Nachfrage haben sich Günther und Kitzig daher entschlossen, eine zweite - und letzte - Auflage in Druck zu geben. Verkauft werden die Bücher zum Preis von 9,50 Euro dann wieder in der Buchhandlung Steffen Fischer in Jessen sowie in Anjas Allerley in Prettin. (mz/Sven Gückel)