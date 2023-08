Sommerferienprogramm Listerfehrda erhält Farbe: Jugendliche des Jugendclubs Elster setzten neues Graffiti-Projekt um

Besucher des Jugendclubs Elster setzen neues Graffiti-Projekt um. Wie sich die Neulinge an der Spraydose schlagen und was in Zahna an die Wand kommt.