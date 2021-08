Lieder aus Venezuela als Zugabe in Jessen

Ein Konzert für Querflöte und Orgel haben Frauke Messing und Napoleon Savelli am Sonntagabend in der Nikolai-Kirche geboten.

Jessen - „Es war anspruchsvoll. Es hat aber auch Spaß gemacht“, sagt Flötistin Frauke Messing am Sonntagabend. Gemeinsam mit Kantor Napoleon Savelli hat sie in der Sankt-Nikolai-Kirche ein Konzert zum 183. Schul- und Heimatfest gegeben. Gemeinsam und auch einzeln haben die beiden musiziert. Die Musikauswahl sei gemeinsam geschehen, sagen sie, etwa halbe-halbe.

So erklingen in diesem Konzert für Orgel und Querflöte Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Joachim Quantz, Johann Pachelbel, Leonardo Vinci, Cesar Franck, Claude Debussy und Benjamin Britten. Dabei wird deutlich, was Napoleon Savelli zuvor angekündigt hatte, welchen Einfluss die Luft auf die Seele des Instruments hat und damit letztlich auch auf die Seele der Zuhörer. Sie bedanken sich mit kräftigem Applaus und werden überrascht.

Denn als Frauke Messing und Napoleon Savelli von der Orgelempore herunter gekommen und vor den Altar getreten sind, bekommt das Publikum zwei Zugaben der besonderen Art. Napoleon Savelli greift zur Cuatro, einer Kastenhalslaute, und interpretiert gemeinsam mit der Flötistin zwei Lieder aus seiner Heimat Venezuela. Sie handeln von Verlust und Liebe und dem Lebensgefühl der Menschen in dem Land an der Nordküste Südamerikas. Die Zuhörer danken für den unerwarteten Ausgang des Konzerts und applaudieren kräftig.

Unmittelbar danach folgt der ökumenische Abendsegen. Der evangelische Pfarrer Tobias Bernhardt und die katholische Gemeindereferentin Andrea Meyer beten mit den Besuchern für die Einwohner von Jessen und ihre Gäste, die Verantwortungsträger, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und den Frieden bewahren und für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden. Sie erbitten von Gott Kraft, um diese Last zu tragen. (mz)