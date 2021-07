Letzte Wettkämpfe vor Sommerpause in Annaburg

Annaburg - Sechs Nachwuchsleichtathleten des SV Grün-Weiß Annaburg sind bei den Landesmeisterschaften der Altersklassen 14 bis 22 in Stendal an den Start gegangen. Landesmeisterin über die 200 Meter (26,31 s) sowie über die 100 Meter Hürden wurde Emilie Niendorf (U 20). Im Sprintfinale über 100 Meter belegte sie den zweiten Platz mit einer Zeit von 12,71 Sekunden.

Über Bronze durften sich jeweils Maja Liebmann (Ak 14) über 800 Meter (2:34,39 min) und Melina Täubner (Ak 14) im Diskuswerfen mit einer Weite von 21 Metern freuen. Leon Wunderlich (Ak 15) übersprang beim Weitsprung im sechsten Versuch endlich die Fünf-Meter-Marke und belegte mit 5,17 Meter Rang vier. Auch das 100-Meter-Ergebnis (12,15 s) von Josua Richard (U 20) ist erwähnenswert. Im Gesamtklassement landete er auf Platz fünf. Am heutigen Sonnabend finden in Haldensleben die Mitteldeutschen Meisterschaften der U 16 statt.

Maja Liebmann wird in vier Disziplinen (80 Meter Hürden, Weitsprung, Kugelstoßen, 800 Meter) an den Start gehen. Eine große Herausforderung wird für sie der 800-Meter-Lauf sein, weil sie den Nominierungswert von 2:28 Minuten für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften am 8. August in Mark Schwaben meistern möchte.

Den letzten Wettkampf vor der Sommerpause bilden die Landesmeisterschaften der U 14 am morgigen Sonntag in Dessau. Kevin Heinze und Jonas Engelhardt (je Ak 13) werden im Speerwerfen, Kugelstoßen und im Sprint über 75 Meter ihr Bestes geben. (mz)