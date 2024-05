Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipa/MZ. - Eine große Zahl an Feuerwehrfahrzeugen passiert am Sonnabendvormittag Leipa. Das Ziel des Pulks liegt mehrere Kilometer in der Glücksburger Heide. An einer Weggabelung erfolgt die Einweisung in die Übung. Der Waldbrandlöschverband Ost, dem Feuerwehren aus den Landkreisen Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld sowie der Stadt Dessau-Roßlau angehören, ist am Morgen alarmiert worden und hat sich von einem Treffpunkt in der Kreisstadt Wittenberg auf den Weg in Richtung Einsatzgebiet gemacht. Die Absprachen zum dafür nutzbaren Waldareal seien mit der Eigentümerin, der DBU-Naturerbe GmbH, erfolgt, erläutert Nils Huber, Abteilungsleiter im Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen der Kreisverwaltung Wittenberg.