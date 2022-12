Lehren werden gezogen, nächstes Training bereits angekündigt

Annaburg/MZ - Die Annaburger Nutzfahrzeug GmbH wurde am Donnerstagnachmittag als Partner des Brand- und Katastrophenschutzes geehrt. Landrat Christian Tylsch (CDU) überreichte die Auszeichnung an Geschäftsführer André Lüderitz und bedankte sich dafür, dass dieses Firmengelände am 19. November für eine Großübung genutzt werden konnte. Dabei war von einer Explosion in einem Heizhaus ausgegangen worden, die zu einem Massenanfall an Verletzten führte, in dem Fall 16 Personen. In diesem Ausmaß sei so etwas nach seinem Kenntnisstand noch nie geübt worden, sagte der Landrat.

