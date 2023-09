Die Ausbilder für Wasserretter aus Jessen und anderen DRK-Kreisverbänden trainieren mehrere Tage in Norwegen. Was sie dabei erlebt und gelernt haben.

DRK-Ausbilder aus dem Jessener Land üben in der Nordsee - Was sie erleben

Jessen/MZ - Zwei Ausbilder der Wasserwacht Jessen des Deutschen Roten Kreuzes nahmen vom 30. August bis zum vergangenen Sonntag, 3. September, in Norwegen an einem gemeinsamen Training mit Ausbildern weiterer DRK-Wasserwachten Sachsen-Anhalts und Kollegen des Norwegischen Roten Kreuzes teil. Aus Jessen dabei waren Sally Henze und Michael Walter. Er berichtete der MZ anschließend per Mail, was die Lebensretter dabei erlebt und trainiert haben. Michael Walter wirkt ehrenamtlich als Kreisbereitschaftsleiter beim DRK in Wittenberg, der die Wasserwachten nach Kräften unterstützt, und ist hauptamtlich Bereichsleiter Nationale Hilfsgesellschaft im Landesverband der Organisation.