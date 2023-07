Planungen für Schlittenhunde-WM in Leipa laufen auf Hochtouren. Wie viele Teilnehmer sich angemeldet haben und wann der erste Start erfolgen soll.

Laser-Show zum Auftakt - Planungen für Schlittenhunde-WM in Leipa laufen auf Hochtouren

Schlittenhunde-WM in Leipa

Der Einmarsch der Nationen, hier eine Szene von der EM im November 2022, soll am 27. Oktober mit einer Laser-Show aufgewertet werden.

Leipa/MZ - „Jetzt holen wir die Welt nach Leipa“, betont Steffi Hinrichs, die federführend mit in die Organisation der Schlittenhunde-WM in Leipa eingebunden ist. Aufgrund der Umstrukturierung im Vorstand des Verbands Deutscher Schlittenhundesport Vereine (VDSV) ist Steffi Hinrichs zusammen mit Sportkommissarin Birgit Kostbahn in den Schlittenhundesportverein Sachsen (SSVS) eingetreten, der seitens des VDSV mit der Durchführung der WM beauftragt ist.