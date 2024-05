Jessen/MZ. - Noch einmal Unterricht an diesem Freitag, dann stehen für alle Schüler im Landkreis die Pfingstferien auf dem Programm. Manche Kinder und Jugendlichen unternehmen mit ihren Eltern eine Reise, andere besuchen die Jugendclubs oder Freizeittreffs in der Region. Was diese vom 21. bis 24. Mai in puncto Programm zu bieten haben, ist in einer Übersicht zusammengefasst.

Freizeittreff Jessen

Betreuer Florian Wendt bringt die Ferienkinder zum Auftakt gleich ordentlich ins Schwitzen. Mit 15 Teilnehmern geht es ins örtliche Fitnesscenter „Injoy“, auf dem Plan steht ein 90-minütiges und sehr schweißtreibendes Hiit Training (13 bis 14 Uhr). „Da können sich die Jugendlichen nach dem Feiertag gleich richtig auspowern“, meint Wendt. Nach der harten Belastung am Dienstag geht es am 22. Mai mit Bau eines Insektenhotels ruhiger zu (ab 12 Uhr). Der Betreuer erzählt, dass er sich bei Waldpädagogen Detlef Schulze in Holzdorf einige Tipps abgeholt hat, denn Biene und Co. sollen schließlich in das Hotel einziehen.

Am Donnerstag erfolgt der Anpfiff zu einem Fußballturnier. Laut Wendt bilden vier Kicker ein Team, ob auf Groß- oder Kleinfeld gespielt wird, entscheidet sich erst am Wettkampftag (ab 12 Uhr). „Wir nutzen den Platz hinter der Sekundarschule“, so Wendt, der darauf achtet, dass die Mannschaften altersmäßig bunt gemischt sind. Die Ferien klingen mit einem gemeinsamen Pfingstbrunch aus (Beginn 10 Uhr). „Das ist ein Wunsch unserer Kinder und Jugendlichen gewesen“, erzählt der Betreuer, der aus Erfahrung weiß, dass sich an diesem Tag alle richtig ins Zeug legen. Insgesamt erwartet er täglich 30 bis 40 Besucher im Freizeittreff „Wiesengrund“.

Jugendclub Zahna

In den Pfingstferien ist der Jugendclub täglich ab 12 Uhr geöffnet. An allen vier Tagen steht den Besuchern eine Hüpfburg zur Verfügung. „Zum Auftakt backen wir Muffins“, verrät Jugendgemeindepflegerin Elke Schäufele, die von Dienstag bis Freitag „um die 20 Kinder und Jugendlichen“ erwartet. Denn einige ihrer Stammgäste haben signalisiert, dass sie mit den Eltern auf Reisen gehen.

Das Spielmobil des Landkreises macht am 23. Mai Station im Jugendclub Zahna. Betreut werden die Ferienkinder von Elke Schäufele (rotes Shirt). (Foto: Thomas Tominski)

Am Mittwoch geht es mit dem Gartenprojekt weiter. „Wir legen Hochbeete an“, meint Elke Schäufele. Als Höhepunkt im Programm bezeichnet die Jugendgemeindepflegerin den 23. Mai. Zu Gast ist das Spielmobil des Landkreises. Die Angebote kommen bei den kleinen und etwas größeren Ferienkindern stets gut an, da sie sehr abwechslungsreich sind. Zum Abschluss folgt ein Sport- und Spielenachmittag. Schäufele betont, dass manche Aktionen spontan entstehen. Es komme vor allem darauf an, ob das Wetter mitspielt. Bei strömendem Regen werden die Aktivitäten in den Jugendclub verlegt. „Das haben wir bisher immer so gehalten.“

Jugendclub Elster

Chefin Sabine Hoffmann hält auch in den Pfingstferien an Traditionen fest. Jeder Tag beginnt um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Am 21. Mai geht es mit Fußballspielen, Basteln oder Kartenspielen locker los. Laut der 60-Jährigen sollen die Kinder und Jugendlichen den Tag zum Chillen nutzen. Wenn die Sonne scheint, werden die Fässer mit Wasser befüllt, damit sich jeder zwischendurch abkühlen kann. Kuchen backen lautet der Einstieg in den Mittwoch. Die Rezepte und Kreationen der Ferienkinder landen dann in der Form oder auf dem Blech.

Wenn die Wasserfässer hinter dem Jugendclub „Zuflucht“ Elster gefüllt sind, gibt es für die Kinder kein Halten mehr. (Foto: Thomas Tominski)

Am 23. Mai ist die Gärtnerei Böttcher zu Besuch. Gemeinsam wird Gemüse angebaut. Denn Tomaten, Gurken, Kohlrabi oder Paprika aus dem eigenen Garten sind immer ein besonderer Leckerbissen. Am Freitag geht es auf den Golfplatz neben der Bockwindmühle. Mit Unterstützung des UHC Elster wird Minigolf gespielt. Auf Wunsch der Kinder sind die gemeinsamen Kochstunden gesetzt. Kartoffeln mit Quark sowie Nudeln mit Tomatensoße stehen bereits auf der Speisekarte. Sabine Hoffmann geht fest davon aus, dass sie ebenfalls ins Wasserfass steigen muss. „Ich habe mich bereits seelisch darauf vorbereitet. Für die Kinder ist das ein Riesenspaß.“ Und: Wenn das Wetter passt, wird auf dem Gelände eine Hüpfburg aufgebaut.

Jugendclub Annaburg

„Bei uns steht der Sport an allen Tagen im Vordergrund“, erklärt Betreuerin Silke Harm, das „Clubhouse“ ist stets von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Wenn die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel mitten im Basketballspiel sind und die Zielzeit überschritten ist, dürfen sie das Match selbstverständlich zu Ende spielen, erklärt Silke Harm, die täglich 15 bis 20 Ferienkinder in der Freizeiteinrichtung am Markt erwartet. An warmen Tagen sind bei den Besuchern Crêpes sehr beliebt. Noch eine Kugel Eis obendrauf – und fertig ist die Spezialität des Hauses. „Nach den harten Schulwochen wollen sich unsere Gäste auch erholen.“

Jugendclub Prettin

Die Türen der „Kinder-Oase“ in der Lindenstraße sind an allen vier Tagen von 15 bis 18 Uhr offen. Laut Betreuerin Sabine Düssel ist nach Pfingsten aber „kein spezielles Ferienprogramm“ geplant.