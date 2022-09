Landwirte aus dem Kreis Wittenberg wollen endlich Ergebnisse - Was Ralf Donath aus Quedlinburg berichtet

Bauern aus dem Kreis Wittenberg sind bei den Protesten am Rande der Agrarministerkonferenz in Quedlinburg dabei. Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Wittenberg, berichtet von den Geschehnissen.

Jessen/MZ - Etwa ein Dutzend Landwirte aus dem Kreis Wittenberg hat sich am Freitag an der Protestaktion in Quedlinburg beteiligt. Dort tagte die Agrarministerkonferenz (die MZ berichtete). Es seien rund 300 Teilnehmer gewesen, die dazu in die Stadt gekommen waren, 70 Traktoren fuhren dazu auf, berichtet Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Wittenberg am Montag.