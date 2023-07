Der Fachdienst Gesundheit der Kreisverwaltung Wittenberg hat das Badeverbot im Prettiner See wieder aufgehoben. Warum Blaualgen so gefährlich für Mensch und Tier sind.

Nach Blaualgenbefall: Im Prettiner See darf wieder gebadet werden

Es kann wieder im Prettiner See im Touristenzentrum wieder gebadet werden. Wie die Jugendlichen des Jugendcamps des Landesanglerverbandes vor knapp zwei Wochen.

Prettin/MZ/ASD - Gute Nachrichten für wasserbegeisterte Badefreunde oder jene, die eine Abkühlung in Prettin und Umgebung suchen. Der Fachdienst Gesundheit der Kreisverwaltung Wittenberg hat in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass das Badeverbot aufgrund eines Blaualgenbefalls am Badeteich im Touristenzentrum Prettin ab Donnerstag, 20. Juli, wieder aufgehoben wird.