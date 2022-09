Lagerhalle der Firma LHS in Gerbisbach brennt ab

Ein Gebäude mit Reifen und Ersatzteilen steht am Sonnabendmittag in Flammen. Etliche Wehren aus Ortsteilen von Jessen und Annaburg werden zum Löschen gerufen.

Von zwei Drehleitern aus und mit etlichen weiteren Rohren werden die Flammen in der Gerbisbacher LHS-Lagerhalle bekämpft.

Gerbisbach/MZ - Es ist kurz vor 12 Uhr an diesem Sonnabend. Die Übungen zum Leistungsnachweis der Einsatzkräfte der Jessener Feuerwehren auf dem Schulfestplatz sind noch nicht ganz ausgewertet (die MZ wird darüber noch berichten), da rufen die Alarmpieper einen Großteil der Kameraden mit ihren Fahrzeugen zum realen Einsatz. Ziel ist das Areal der Firma LHS (Landmaschinenhandel und Service GmbH) in Gerbisbach. Dort brennt eine Lagerhalle und verbreitet dicken schwarzen Rauch in die Umgebung.