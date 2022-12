Künftige Jessener Gymnasiasten schnuppern am Wissen

Die potenziellen Fünftklässler des neuen Schuljahres informieren sich über Angebote in der führenden Bildungseinrichtung des Jessener Landes. Was es zu sehen gibt.

Jessen/MZ - Zweieinhalb Stunden lang stehen an diesem Sonnabend so gut wie alle Türen des Jessener Gymnasiums offen. Insbesondere die jetzigen Viertklässler, also Grundschüler, die im kommenden Herbst dann das Gymnasium der Elsterstadt besuchen werden oder wollen, sollen sich ausgiebig umschauen in der führenden Bildungseinrichtung des Jessener Landes. „Wir haben uns Mühe gegeben, Ihnen ein abwechslungsreiches, schönes Programm zu bieten“, macht Schulleiterin Monika Kaufhold die Besucher zur Eröffnung im Forum der Schule neugierig.