Die nächste Generation der Grundschulabgänger und ihre Eltern erhalten im Jessener Gymnasium Einblicke, was sie erwarten könnte. Was ihnen unter anderem geboten wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Auf einen ganz besonderen Adventskalender macht Vizedirektor Michael Hollwitz an diesem Sonnabendvormittag die Besucher des Jessener Gymnasiums neugierig. An der Wand des Forums der Bildungseinrichtung hängt dieser Kalender, aufgefädelt auf eine Schnur. Wer eine Türchenzahl anhebt, erfährt, was in dem entsprechenden Raum des Hauses angeboten wird.