Künftig Änderungen beim Kinderfest Kritik und Erinnerungen zum Ende des 184. Jessener Schul- Heimatfestes

Das 184. Schul- und Heimatfest in Jessen ist am Montag zu Ende gegangen. Unter anderem das Kinderfest wird wohl zukünftig anders sein. Wie die Rückschau insgesamt ausfällt und warum Gedanken an 2002 aufkommen.