Die Stadt Jessen hat einen Haushalt ohne Defizit vorgelegt, seit vielen Jahren zum ersten Mal. Dennoch hat sich im Stadtrat die Begeisterung in Grenzen gehalten.

Zu den Vorhaben in Jessen gehört der Ersatzbau für die desolate Turnhalle in Seyda.

Jessen/MZ - Da sich die Finanzlage von Jessen wesentlich verändert hat, stand die Diskussion in der Stadtratssitzung am Dienstagabend unter einem anderen Vorzeichen. Doch wer jetzt annimmt, dass aufgrund der unerwarteten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer eine entspannte Diskussion ablief, hat sich getäuscht. Da war von fehlenden Gesprächen und Versäumnissen die Rede. Einige befürchteten sogar, dass die Entwürfe von Haushaltssatzung und -plan für das laufende Jahr nicht ausreichend Zustimmer finden könnten. Das war zunächst so nicht abzusehen.