Die Eigenheimbranche im Jessener Land sieht sich nach der Pandemie und dem Ukraine-Krieg in der Krise. Nachdem es jahrelang boomte, gehen jetzt Zinsen und Kosten nach oben. Der Chef von Elster Bau spricht von 70 Prozent weniger Aufträgen.

Hausbau in der Krise

Am Brombeerweg in Jessen wächst ein neues Wohngebiet.

Jessen/MZ - Um über neun Prozent brach die Zahl der Baugenehmigungen allein im vergangenen September im Vergleich zum Vorjahresmonat ein. Deutschlandweit ringen Bürgermeister darum, Flächen in Neubaugebieten zu verkaufen. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen, höhere Kreditzinsen und Lieferschwierigkeiten sorgen in der Eigenheimbranche für lange Gesichter.