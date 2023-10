Die Kleinen vom Kinderhaus Kunterbunt in Jessen und ihre Betreuerinnen ziehen den größten Kürbis im Wettstreit auf. Was sie mit ihrem Preisgeld anfangen möchten.

Was die Jessener Kita Kunterbunt mit 5.000 Euro Preisgeld anfangen möchte

Doris Eßberger, Leiterin des Kinderhauses Kunterbunt in Jessen, heizt zum Kürbisfest die Stimmung ordentlich an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Drei große Kürbisse liegen in der Mitte des Sportraumes im Keller des Kinderhauses Kunterbunt in Jessen Nord. Jede einzelne der Früchte mutet allein schon rekordverdächtig an. Leiterin Doris Eßberger bittet im Laufe des Kürbisfestes einige der Kinder, die gelben „Kugeln“ als kleinste, mittlere und größte zu markieren.