Kreis-Einsatzkoordinator erteilt werdendem Vater Geburtshilfe am Telefon

Maik Beyerlein (vorn) hatte am Donnerstagmorgen in der Einsatzleitstelle einen außergewöhnlichen Job.

Jessen/MZ - Eilig wie der Wind in der Nacht hatte es am Donnerstagmorgen im Jessener Land ein kleines Mädchen, auf die Welt zu kommen. 6.12 Uhr erreichte die Einsatzleitstelle für Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises in Wittenberg der Notruf des aufgeregten Vaters. „Meine Frau bekommt gerade ihr Kind“, war das Erste, was Maik Beyerlein von ihm hörte. Als Leiter der Leitstelle hatte er sich wegen des angekündigten schweren Sturms selbst als dritten Mann zur Verstärkung der Leitstellenbesatzung in der Nachtschicht eingeteilt.