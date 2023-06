Korona als gesunde Variante - Jessener Familienbetrieb baut beliebte Sorte an

Start in die Erdbeerernte

Jessen/MZ - Wenn Ingo Hanke von „nassen Stellen auf dem Hof“ spricht, ist das für einen Winzer lediglich der Tropfen auf den heißen Stein. „Das war der zweitheißeste Mai seit unseren Wetteraufzeichnungen, die mein Vater 1954 begonnen hat“, so Hanke, der hofft, dass die Temperaturen im Juni nicht über die Marke von 30 Grad klettern. Der Start in die Erdbeersaison sei zwar gut angelaufen, doch unter zwei Stunden Beregnung pro Tag läuft bei der Trockenheit nichts. Die paar Regentropfen am Dienstag sind im Staub verschwunden.