Jessen/MZ - Nach bisherigem polizeilichen Ermittlungsstand befuhr der 40-jährige Fahrer eines Kraftrades am 26. September um 05.59 Uhr in Linda die Zellendorfer Straße. In Höhe der Kreuzung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am 25. September kam es um 15.46 Uhr in der Alten Wittenberger Straße in Jessen in Höhe der Arnsdorfer Reihe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Mopedfahrer und einem 61-jährigen Sprinter-Fahrer. Der Jugendliche kam in der Folge zu Fall und wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.