Konsum Klöden ist seit Wiedereröffnung vor einem Monat eine lokale Erfolgsstory

Welche Anfangsschwierigkeiten es gegeben hat, was der Inhaber und die Kunden sagen.

Wichtige Teamarbeit in Klöden: Inhaber Kevin Wolters erklärt Verkäuferin Ines Fritzsche am Tablet das Bestellsystem.

Klöden/MZ - Gudrun Hennig läuft mit dem Einkaufszettel in der Hand durch das Geschäft und sucht im Kühlregal nach frischer Hefe. „Zum Mittag will ich Eierkuchen machen“, sagt sie und ergänzt, sie sei überglücklich, dass der Konsum in Klöden geblieben ist (die MZ berichtete). „Ich habe mit dafür gekämpft“, erzählt Gudrun Hennig, die „nicht für jeden Einkauf extra nach Jessen“ fahren muss. Die Seniorin lobt die familiäre Atmosphäre, den Mut und das Engagement von Inhaber Kevin Wolters sowie das gute Angebot.