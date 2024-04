Mit einem Lampionzug startet Grabo zum dritten Mal in die Ostern. Damit war eine zeitweilig vergessene Tradition wiederbelebt worden. Was sonst in dem kleinen Ort geboten wird.

Kleines Dorffest in Garbo am Osterfeuer

Grabo/MZ. - Länger als eine Viertelstunde braucht der Lampionzug nicht, der sich am Ostersonnabend am Denkmal an der Jessener Straße trifft. Damit hat der Heimatverein des Ortes eine Tradition wiederaufleben lassen, die es vor etlichen Jahren schon mal gab. Und nun ziehen Eltern und Großeltern mit den Kleinen zum dritten Mal wieder zur Festwiese, wo ein üppiger Stapel Holz zu einem Lagerfeuer aufgeschichtet worden ist. Das haben die Graboer am Sonnabend zuvor bei strömendem Regen aufgebaut, wie Heiko Peisker erzählt.

Doch erstmal lodern die Flammen in der Feuerschale. Felix Peisker steht an der Schüssel und formt den Teig für den Knüppelkuchen an die bereitgelegten Stöcke, deren Enden mit Aluminiumfolie umwickelt sind. Die Kinder stehen mit Eltern und Großeltern dann um die Feuerschale herum und halten die Leckerei, die es einmal werden soll, über die Flammen. Zuweilen fehlt es doch an Kraft oder auch Geduld, so dass die Größeren die Stäbe übernehmen, damit der Teig schön knusprig werde. Der übrigens ist von Sandra Barz vorbereitet worden, berichtet Felix Peisker.

Der Lampionzug erreicht nach 15 Minuten die Festwiese in Grabo. (Foto: Klaus Adam)

Rund 30 Mitglieder hat der Heimatverein, der sich zur Jahrtausendwende gegründet hat. Grob geschätzt heißt das, das wohl aus jeder Einwohnerfamilie mindestens einer oder eine Mitglied im Verein ist. Wenn nicht, wie im Falle Peisker, die Vereinsmitarbeit fast Familiensache ist. Vater Heiko Peisker ist genauso im Verein aktiv wie Tochter Stefanie und Sohn Felix, obgleich er das kleine Grabo für den Job inzwischen Richtung München verlassen hat. „Aber wenn so etwas los ist, bin natürlich gerne wieder in Grabo und mache mit“, sagt er.

Vereinschef Dirk Zarrad steht mit anderen am Grill und bewirtet die Gäste. Gleich daneben wartet leckere Soljanka auf hungrige Mägen. Seit dem Morgen um 8 Uhr sind die Vorstandsmitglieder auf den Beinen, um die Stände vorzubereiten, Strom anzulegen. Eine Stunde später kamen die Helfer, um die Stände einzurichten, erzählt Heiko Peisker, während er auf die Uhr schaut.

Was erzählt er der kleinen Marlie? Foto: Klaus Adam

Gleich ist es nämlich 19 Uhr und die Gäste des Osterfestes in Grabo warten auf das Entzünden des großen Feuers. Zuvor sind schon die Kameraden der örtlichen freiwilligen Feuerwehr eingetroffen. Sie werden bis zum Sonntagmorgen darüber wachen, dass das Feuer in seinen Grenzen bleibt und es wenn nötig am Morgen ablöschen.

An der Feuerschale backen Klein und Groß Knüppelkuchen. Foto: Klaus Adam

Punkt 19 Uhr entzündet Heiko Peisker den propanbetriebenen „Flammenwerfer“ und übergibt ihn seinem Enkel Leonhard. Unter der Aufsicht des Erwachsenen hat der Junge - Vielleicht das nächste potenzielle Vereinsmitglied? - das Privileg, die große Holzpyramide zu entzünden. Es braucht durchaus seine Zeit, bis sich die Flammen bis ins Innere fressen. Dann aber sind sie nicht zu halten und verbreiten sogleich kräftige Wärme. Die Graboer und Gäste haben sich auf Bänken in gebotener Entfernung niedergelassen und genießen das bis weit nach Mitternacht.