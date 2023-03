Jessen/MZ - Jule, die inzwischen 13-jährige Tochter von Dirk Krüger, der die Hallenflugwochenenden des Modellflugclubs (MFC) Jessen organisiert, hat in den vergangenen beiden Jahren zweimal einen dritten Platz bei Modellflugmeisterschaften in Sachsen-Anhalt erflogen. Das berichtet ihr Vater auf MZ-Nachfrage am vergangenen Sonnabend. An diesem Wochenende waren die Piloten der zumeist Leichtbauflugzeuge zum letzten Mal für die aktuelle Wintersaison in der Jessener Mehrzweckhalle zugange.

