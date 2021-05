Kleinbusse für Vereine

Die Fahrzeuge erhalten Einheit Wittenberg, Blau-Rot Pratau und der Kreissportbund Wittenberg. Was die Chefs bei der Übergabe dazu sagen.

In Jessen wurden vom Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Thomas Arndt (r.) und Landrat Jürgen Dannenberg (3.v.r.) Kleinbusse übergeben.

Jessen

Dass es auch in schweren Zeiten schöne Momente geben kann, das erfuhren einige Sportfunktionäre aus dem Landkreis Wittenberg am Freitag. Zwar unterliegen die Sportler nach wie vor den coronabedingten Einschränkungen. Aber sie sind für die Zeit danach besser gerüstet, denn sie nahmen im Autohaus Gottwald in Jessen weiß-rot lackierte Kleinbusse entgegen.

Geplant für den Nachwuchs

Die Farbe deutet darauf hin, dass hier die Sparkasse Wittenberg ihre Hände mit im Spiel hat. Und richtig, die übergebenen vier Fahrzeuge wurden aus Mitteln der Sparkassenstiftung, konkret der PS-Lotterie, finanziert. Nutznießer sind der SV Einheit Wittenberg, der SV Blau-Rot Pratau und der Kreissportbund. Gedacht sind die Fahrzeuge insbesondere für den Nachwuchs. Dass es sich dabei um zwei neue und zwei aufbereitete ältere Transporter handelt, war nicht zu sehen.

Thomas Arndt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wittenberg, und Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse, ließen es sich nicht nehmen, bei der Übergabe anwesend zu sein. Sie bedankten sich bei den Vereinen, dass diese bemüht seien, auch unter den gegenwärtig schwierige Bedingungen den Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten für eine sportliche Betätigung zu schaffen.

Anerkennung gab es zudem für die Leistung des Autohauses. Letzteres ist für die Sparkasse kein neuer Partner. Im Gegenteil, insgesamt wurden bereits 30 Fahrzeuge an Vereine im Kreis Wittenberg übergeben.

„Wir haben uns sehr gefreut“; erklärte Rositta Palatini, Vorsitzende des SV Einheit Wittenberg. Durch die Beschränkungen wegen der Pandemie habe der Vereinin den vergangenen Monaten einen großen Mitgliederschwund vor allem im Nachwuchsbereich hinnehmen müssen. Mit dem neuen Fahrzeug wachse nun die Zuversicht, diesen nach Corona wieder weitestgehend reduzieren zu können.

Ähnlich äußerte sich Heinz Kind, Vorsitzender von Blau-Rot Pratau. Auch hier sei es ein Problem, dass sportlich kaum etwas möglich ist, außer im Freien und dort auch nur in kleinen Gruppen. Glücklicherweise verfüge sein Verein über ausreichend Übungsleiter.

Andrang bei der Ausleihe

Der Kreissportbund Wittenberg sei ebenfalls dankbar für die neuen Fahrzeuge, so dessen Präsident Uwe Loos. Dass mittlerweile 30 in die Verein gegeben worden sind, sei zu merken. Bei den ersten, die der Kreissportbund bekam, war anschließend der Andrang bei der Ausleihe immer groß gewesen, konnten nicht alle Wünsche erfüllt werden, hieß es am Freitag. Das habe sich mittlerweile wesentlich gebessert. „Eine Entlastung für die gesamte Sportfamilie“, wird betont.

Nachdem bei Björn Kieselstein von der Sparkassenstiftung die erforderlichen Dokumente unterschrieben wurden, gab es die Fahrzeugschlüssel. Und dann ging es in weiß-roten Kleinbussen, jeder mit neun Sitzen versehen, in die Vereine. (mz)